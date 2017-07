Odd og Fiorentina enige om overgang for Zekhnini

Det bekreftet Odds daglige leder Einar Håndlykken til pressen etter 0-2-tapet mot Viking søndag.

– Odd og Fiorentina er enige om en overgang for Rafik Zekhnini. Han reiser ned i morgen for medisinsk test og forhandling om personlige betingelser. Hvis medisinsk test går bra, og de blir enige om de personlige betingelsene, så er Rafik Fiorentina-spiller fra og med nå. Det ble klart nå i kveld, sa Håndlykken.

Zekhnini spilte 69 minutter i kampen mot Viking, og brukte tid etter kampen på å posere på bilder og skrive autografer til Odd-fansen.

– Det er en stor dag, jeg går rundt med gåsehud hver gang jeg snakker om det her, sa Zekhnini til NTB etter kampen og la til at han har visst at den italienske klubben har vært interessert i hans tjenester også tidligere.

Telemarksavisa meldte fredag at Odd vil få rundt 15 millioner kroner for hurtigtoget, et beløp som kan stige til 20 millioner om han slår til.

Nå er han forberedt på et helt annet nivå.

– Det blir noe helt annet. Jeg vet det kommer til å bli tøft, men jeg er forberedt på det, fortalte han og la til at han nå kan forberede seg på preseason om alt formelt går i orden.

– Det blir selvfølgelig en helt annen kultur og fotball, men jeg er klar og gleder meg veldig til utfordringen.

Søndag bekreftet også Zekhnini at det er snakk om en femårsavtale med klubben som endte på åttendeplass i Serie A forrige sesong.

