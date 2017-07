Diego Forlán i samtaler med Sandefjord

Sandefjord er på jakt etter spillerforsterkninger. Vestfoldingene har allerede hentet nederlenderen Crescendo van Berkel, men det blir garantert langt mer oppmerksomhet dersom SF klarer å lande den uruguayanske scoringslegenden Forlán.

Det er Schalkes tidligere fotballspeider, Terje Liverød, som er mannen bak initiativet.

– Jeg kan bekrefte at det jobbes med å få Forlán til Sandefjord. Selv om han er 38 år, er han den mest profesjonelle spilleren jeg har vært i nærheten av. Han er fullblods proff. Han kan selvfølgelig tilføre laget noe, selv om han ikke har spilt på seks måneder. Han er fortsatt topptrent, vil bli et stort trekkplaster og kan tilføre spillergruppen, byen og regionen et helt annet perspektiv enn noen andre spillere kan, sier Liverød til NTB.

Forlán spilte i sin tid for store klubber som Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético Madrid og Inter. I 2015/16 ble han seriemester med Penarol. Han spilte sist i Mumbai City i India.

– Jeg kjenner Diego fra tidligere, og han bekreftet for meg i helgen at han er åpen for å spille for Sandefjord i høst. Han fulgte søndagens kamp mot Tromsø på nettet. Sjansen for at vi får det til er ikke veldig stor, men sjansen er der. Men det er snakk om mye penger, slik at vi må være realistiske, påpeker 61-åringen.

Bohinen må si ja

Liverød, som er fra Sandefjord, er i konstruktiv dialog med Sandefjord-ledelsen om et samarbeid, slik NTB skrev tidligere i sommer.

– Forutsetningen for en Forlán-avtale er at klubben og ikke minst trener Lars Bohinen går for det. Lars har det endelige ordet som sportslig ansvarlig. Jeg kan bare komme med innspill, påpeker den mangeårige fotballrådgiveren.

Etter hva NTB forstår er den tidligere Schalke-spilleren Carlos Grossmüller (34) på det nærmeste klar for Sandefjord.

– Vi har fått landet en klassespiller, som i utgangspunktet holder et høyere nivå enn alle spillerne selv i Rosenborg. Dermed er det ikke sagt at han leverer fra dag én i et annet land, langt vekk fra hjemlandet. Men jeg vil ikke bekrefte noe navn. Dette må klubben og Bohinen kommentere. Publikasjon av spillere som SF har landet, må skje fra Sandefjord Fotball, men jeg kan bekrefte at det er på plass, i realiteten, en meget bra spiller, sier Liverød.

Bekrefter spillerjakt

Grossmüller var arkitekten bak to av Schalkes mål i 3-1-seieren mot Rosenborg i Champions League i 2007.

– Det jobbes med tre forsterkninger, én i forsvar, én på midten og én i angrep. Vi har hentet en hollender i forsvar og har to igjen, men jeg vil ikke si noe om navn før ting er i boks, sier Gunnar Bjønnes, leder i Sandefjord Fotball AS til NTB.

– Stallen vår er tynnere enn topplagene. En tynn stall gjør deg sårbar utover høsten med suspensjoner og skader.

– Ser dere i Norge eller utlandet?

– Begge deler, men det er ikke lett å finne spillere i Norge. Mange av dem som er ledige sitter på benken. Og der har vi egne folk fra før. Det må være folk som hever laget, sier Bjønnes.

Sandefjord ligger på 11.-plass i Eliteserien etter 17 runder.