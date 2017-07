Kongelig suksess for Nederland

– Det var som å spille med 12 stykker på laget. Jeg håper det fortsetter i de to neste kampene, sa Lieke Martens, som ble kåret til kampens spiller.

Hun tvang Ingrid Hjelmseth til to kjemperedninger det første kvarteret og la senere opp til vinnermålet midt i annen omgang.

– Jeg tenkte at denne gang skal jeg slå et perfekt innlegg. Det var fantastisk da Shanice (van de Sanden) nikket det så vakkert i mål, sa hun om vinnermålet.

Nederlands landslagssjef Sarina Wiegman kunne feire lagets annen seier over Norge i en EM-, VM- eller OL-kamp (på 15 forsøk), og den første i en kamp med betydning for Norges videre skjebne i turneringen. Seieren i VM-kvalifisering på Nadderud i 2014 kom etter at det norske laget allerede var kvalifisert.

–Denne prestasjonen mot en av toppnasjonene er et gjennombrudd for oss. Vi viste hva vi kan greie, og det er et stort steg for oss, sa Wiegman.

– Det var lagarbeid, kampvilje og god fotball. Alle ingrediensene var der i dag, og det er jeg stolt av.

Nederland tok med seieren et langt steg mot gruppeseieren. Norge må sikte mot seirer mot Belgia og Danmark, noe som sannsynligvis vil gi 2.-plass i gruppen og kvartfinale mot de siste seks gangers europamester Tyskland.

Vinner ikke Norge mot Belgia torsdag, kan laget i praksis være utslått før siste runde i gruppespillet.

(©NTB)