Sjögren gikk i Lagerbäck-fellen

– Noe av det taktiske må vi ta på oss, sier Sjögren til NTB på vegne av seg selv og assistent Anders Jacobson.

– Før kampen pratet vi ganske mye om bakrom, i og med at vi oppfattet backlinjen som Nederlands svakhet, og framfor alt midtstopperne. Vi snakket nok litt for mye, jeg og Anders, om at vi skulle inn i bakrommet. Spillerne er veldig lojale, og det bidro til at vi altfor ofte hoppet over midtbaneleddet.

Nesten likt lød det da Lagerbäck i mars snakket om hva som gikk galt i hans debutkamp mot Nord-Irland. Han hadde også snakket mye om bakrom, men da nordirene scoret i første minutt trakk de seg tilbake, og bakrommet forsvant. Norge fortsatte likevel å spille i tråd med den opprinnelige planen, som ikke lenger var gjennomførbar.

Ikke bra

– Vi kan i og for seg trekke en parallell til det. Vi pratet også mye om bakrom, og så endte det med at vi hoppet over midtbaneleddet. Da blir ikke spillet vårt bra. Vi er avhengig av å involvere midtbanen for å kunne få god rytme og framfor alt gode relasjoner, sier Sjögren.

Etter å ha sett kampen om igjen synes han bedre om 1. omgang enn det umiddelbare inntrykket, men 2. omgang har han lite pent å si om.

– Første omgang var ganske bra. Den var mer eller mindre helt jevn, og det var ganske jevnt sjansemessig. Det var i annen omgang at vi fikk veldig strekk i laget, og vi mistet ballen for ofte på grunn av de veldige avstandene, sier han.

Vet vi kan

– En av strategiene var å jobbe mye med overganger og få Caro (Graham Hansen) og Ada (Hegerberg) i situasjoner hvor de kunne utfordre Nederlands stoppere, som er ganske langsomme. Kampbildet i første omgang var ganske bra, men etter pause fikk vi store problemer. Vi hoppet over midtbanen, og da mister vi relasjonene. Nederland fikk mange gode brudd og straffet oss med sine gode vinger.

Han både håper og tror på bedring mot Belgia.

– Det er en helt annen motstander, og dessuten kan vi betydelig bedre enn det vi viste i første kamp. Det har vi vist i løpet av våren, og det vet jentene. Alle er trygge på det, sier han.

