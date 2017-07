VIF-Zahid slaktet det meste etter 1-1 i Kristiansund

Etter kampen stjal Ghayas Zahid overskriftene. Han er på vei vekk fra norsk fotball. Den elegante playmakeren fyrte løs da han ble intervjuet på MAX etter en ikke spesielt strålende fotballkamp.

– Vi burde fått mer ut av denne kampen. Vi spilte også mot et lag som slo flere langballer enn jeg noen gang har sett. Det er helt piss. Det blir bare mer og mer av det i Norge nå, sukket VIFs målscorer.

– De ødelegger ikke bare for oss, men også for seg selv. Jeg fatter ikke hvorfor de vil spille på et slikt lag. Enten ligger de i bunn eller så rykker de ned. Jeg er skuffet som faen, fortsatte Zahid.

Innholdsrikt

4050 tilskuere ble vitne til en innholdsrik match i regnværet. Det store samtaleemnet dukket opp etter 27 minutter. Jonas Rønningen kom stormende mot Vålerengas sekstenmeter, mens VIFs svenske keeper stormet ut mot KBK-spilleren.

Det endte med en tupp i foten på Rønningen, som deretter gikk over ende og fikk frispark i god posisjon. Sandberg slapp med gult kort. I etterkant gikk diskusjonene heftig: Noen mente Sandberg burde vært utvist, mens andre mente Rønningen overspilte.

Frisparket ble uansett gitt, og Sandberg ble værende på banen. Det første svensken gjorde var å slippe inn det påfølgende frisparket fra Christoffer Aasbaks venstrefot, en meget svak inngripen fra VIFs sisteskanse.

– Jeg strekker meg etter ballen og prøver å komme først. Det gjør jeg, så kolliderer føttene våre når jeg strekker meg etter ballen. Jeg var ikke i balanse, og da skal det ikke så mye til. Da hadde jeg ikke en sjanse til å fullføre, sa Rønningen til MAX.

– Aldri kult

Sandberg oppsummerte episoden slik:

– Jeg var på han ytterst, ytterst lite. Dommeren dømte, og det må vi forholde oss til. Det er aldri kult å slippe inn mål.

– Jeg konsentrerte meg om å treffe hardt i keeperhjørnet. Den gikk inn, det var deilig, sa målscorer Aasbak.

Vålerenga utlignet etter et flott angrep ti minutter etter pause. Daniel Fredheim Holm spilte fri Robert Lundström ute på høyrekanten. Lundström la uselvisk til en iskald Ghayas Zahid, som kontrollert satte ballen forbi KBKs keeper Sean McDermott.

Pause

Flere mål ble det ikke i regnværet, men det skal Vålerenga takke Sandberg for. Han slo kraftig tilbake med flere gode redninger. Daouda Bamba, Kristiansunds gode angriper, var blant dem som fortvilet måtte se at Sandberg revansjerte seg.

– Ett poeng er greit. Vi fortjente ikke mer enn det, medga VIF-trener Ronny Deila.

Eliteserien tar nå sommerferie i to helger. Først 5. august er fellesferien i øverste divisjon over. Kristiansund tar pause på kvalikplass med 18 poeng, fire mer enn Tromsø under streken. Jumbo Viking har 13. Vålerenga ligger på sjuendeplass med 23.

