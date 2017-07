Conte skrev ny kontrakt med Chelsea

Den italienske managerprofilen førte London-klubben til ligagull i sin første sesong på Stamford Bridge.

– Jeg er svært glad for å ha signert en ny kontrakt med Chelsea. Vi jobbet ekstremt hardt i vårt første år sammen for å oppnå noe fantastisk, og det er jeg svært stolt over. Nå må vi jobbe enda hardere for å holde oss på toppen, sier Conte til klubbens nettsider.

Klubbdirektør Marina Granovskaia er fornøyd med det italieneren har levert.

– Denne nye kontrakten gjenspeiler den troen vi har på at han kan levere resultater både nasjonalt og når vi nå returnerer til mesterligaen, sier hun.

Ifølge BBC betyr ikke tirsdagens kontraktssignering at Conte har forpliktet seg til å bli lenger i Chelsea. Italieneren undertegnet en treårskontrakt da han kom til klubben i fjor sommer.

Mye tyder dermed på at italieneren har fått forbedret sine personlige betingelser i den nye avtalen.

(©NTB)