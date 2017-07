Hegerberg med størst krav til seg selv

– Jeg lever med det presset hver dag, og det har jeg gjort siden jeg var 16 år, føler jeg selv, når jeg snakker med meg selv i hodet. Jeg har alltid tatt det på strak arm og har ikke hatt behov for å få noe utenfra. Det handler om min egen selvtillit, som er det viktigste for meg, sier hun.

Det stilles store forventninger til henne som spiss på Norges landslag, og hun sier rett ut at det er en utfordrende rolle der hun ikke kan forvente å bli satt opp like ofte som i klubblaget.

– Det er noe helt annet enn jeg er vant til i Frankrike, det er ikke noe å legge skjul på. Så handler det om hvordan man skal løse det i dette laget, å gjøre ting enklere i spillet for lettere å komme til muligheter, sier hun.

Vanskelig

– Hvorfor det er annerledes? Fordi Lyon har håndplukket de beste spillerne i verden og satt dem sammen til et lag som jobber sammen jevnt og trutt. Da blir det en helt annen arena enn dette.

At landslag har andre betingelser enn klubblag gjelder for alle.

– Det er en utfordring for hver eneste spiller. Det er jo vanskelig å bygge på kvaliteten til spillerne når vi ikke kan jobbe nok sammen. Vi gjorde en dårlig prestasjon mot Nederland. Vi får se hva vi klarer mot Belgia, men det kommer til å bli tøft. Vi er nødt til å vinne, og da må vi bare ta tak for å klare det, sier.

Vil vise mer

Hegerberg var veldig skuffet over den norske prestasjonen mot Nederland.

– Vi skapte litt i første omgang, såpass mye at vi tenkte at vi kanskje ville greie å få inn et mål etter hvert, men i annen omgang var vi ikke med i det hele tatt, og det var fra første minutt. Vi må ha ballen for å prestere, for å spille hverandre gode, og hvis vi ikke har den så må vi gjøre noe for å få den, sier hun.

– Det var ingen unnskyldning at det var mange folk på tribunen, det var bare en boost for oss. Rammen var perfekt, men vi klarte ikke å komme opp på nivået vi tenker at vi har inne. Vi må dra det fram og vise hva vi er verd. Vi skal slå Belgia.

