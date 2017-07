Spillerne: – Vi fikser Martin-stilen

De avviser blankt NTBs antydning om at den svake prestasjonen i åpningskampen er en indikasjon på at Sjögrens stil er for krevende til å gjennomføres i et landslag, som møtes bare sporadisk og ikke kan drilles dag ut og dag inn som et klubblag.

– Jeg synes vi det siste halve året har spilt veldig mange gode kamper mot god motstand, og at vi har vist at vi kan mestre det, sier Hjelmseth til NTB.

– Man skal være ambisiøs, sette seg høye mål og ønske å utvikle seg. Hvis vi ikke tør å gjøre det så vil vi heller ikke bli bedre, og da vil vi ikke hente igjen de nasjonene som har passert oss. Noen ganger vil vi feile, men om vi tør så vil vi hele tiden ta steg, og forhåpentligvis vil vi etter hvert komme på et høyere nivå og nærme oss de beste.

Nora Holstad Berge har også tro på Sjögrens prosjekt og frykter ikke at det er for ambisiøst.

– Uansett hva slag stil man har, eller formasjon, eller idé, så er det ganske krevende på dette nivået. Vi har vist tidligere i år at vi mestrer det ganske bra, sier Berge til NTB.

– Vi må få pasningsspillet til å sitte bedre, det er der det ligger. Jeg vet ikke om vi ble for stresset i åpningskampen, eller hva det var, men vi mistet ballen for lett.

Feil valg

Sjögren selv mener at mye av problemet i søndagens åpningskamp var at laget ikke framsto slik det har trent på. Blant annet ble spillerne for lojale mot en plan om å utfordre Nederland i bakrom, og ballen ble for ofte slått over midtbanen.

– Selvsagt må vi variere spillet. Innimellom skal vi gå direkte i bakrom, iblant skal vi søke mellomrommet, men det store problemet mot Nederland var at vi hoppet over midtbaneleddet. Det handler ikke om en overambisiøs idé, for søndag fantes det masse rom i midtbaneleddet uten at vi brukte det, sier landslagssjefen til NTB.

– Involverer vi midtbanespillerne så binder vi laget sammen på en helt annen måte. I stedet ble det veldig store avstander, som gjorde gjenvinning nesten umulig, og vi fikk brudd mot oss som Nederland utnyttet med sin store kontringsstyrke.

Neste kamp

Sjögren føler seg trygg på at Norge vil komme sterkere tilbake, og den følelsen har spillerne også. Det var godt humør på treningsfeltet allerede mandag.

– Ja, vi ble enige om det. Vi fikk være sure og deppa søndag kveld, men fra frokost mandag er det neste kamp som gjelder. Vi får ikke gjort noe med kampen mot Nederland, selv om vi alle skulle ønske at vi fikk spille den på nytt. Det er bare å rette blikket framover og gjøre det vi kan for å slå Belgia, sier Hjelmseth.

Hun har vært med på skuffende åpningskamper før, i mesterskap som likevel har endt med suksess.

– Ja, det har jeg. Vi vet at det er fullt mulig å gå videre, sier 37-åringen som leverte flere kjemperedninger før hun måtte kapitulere på Nederlands vinnermål.

– De redningene hjalp dessverre ikke annet enn min egen selvtillit, men den kan jeg iallfall ta med meg videre i mesterskapet.

