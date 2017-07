Andrine spilte seg rett inn igjen på laget

– Det ser sånn ut, iallfall. Vi har ikke fått laget ennå, men det ser mer positivt ut for min del enn det gjorde sist. Hvis de bestemmer seg for dette laget så skal jeg gi det jeg har, sa hun etter Norges trening i Breda.

Der var hun inne blant førstevalgene hele tiden, mens Frida Maanum måtte spille med reservene etter å ha skjøvet eldstesøster Hegerberg ut av laget mot Nederland.

– Om vi velger Andrine, som vi funderer på i dag, så får vi inn en dyktig spiller som også er venstrebeint. Vi ønsker mer etablert spill, og da blir det litt andre vinkler. Hun er også veldig god på dødball, sa landslagssjef Martin Sjögren.

Står sammen

Andrine gikk av treningsfeltet med en mye bedre følelse enn da hun dagen før åpningskampen måtte trene med vest sammen med de andre reservene.

– Men det var ikke sånn at jeg jublet da jeg gikk i garderoben, for det er bare 11 av 23 som starter. Det er andre som gjerne ville starte og som sikkert synes det er tungt, så jeg gjør mye av det samme som jeg gjorde sist. Jeg prøver å backe både dem som starter og dem som ikke gjør det, sa 24-åringen.

– Vi er en ganske samlet gjeng. Det er en god gjeng å være i, der alle støtter hverandre og står samlet.

Hun liker ikke ordet «vraket», selv om det var det hun opplevde mot Nederland etter å ha vært inne blant Sjögrens førstevalg hele våren.

«Det jeg kan»

– Jeg er den samme spilleren som jeg var før jeg ble ... før søndag, så jeg skal ikke utpå for å gjøre ting jeg ikke kan for å overbevise om at noen tok feil eller at jeg skulle ha spilt. Jeg skal gjøre det jeg har gjort tidligere, det jeg kan, sa hun.

En av de tingene er å spille fram lillesøster Ada.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre det. Jeg har egentlig forberedt meg til denne kampen siden dommeren blåste av Nederland-kampen. Jeg nullstilte meg fort for å prøve å komme inn igjen.

Hun har ikke prøvd å snakke seg inn på laget eller avkrevd Sjögren en forklaring på vrakingen.

– Nei, jeg har ikke snakket så mye med ham. Jeg har ikke hatt noe personlig behov for det heller. Jeg har tenkt på hvor jeg kan påvirke, og det er på trening, eventuelt i møter.

Hun har vært veldig frisk på treningene siden åpningskampen.

– Ja, jeg føler det har gått bra.

