Fotball-EMs første utklassing

Det var mesterskapets første utklassingsseier, etter en rekke resultatmessig jevne kamper. Tidligere onsdag tok Spania den første tomålsseieren med 2-0 i den første av dagens to nabodueller i gruppe D.

Taylor scoret det første hattrick i et EM-sluttspill for kvinner på 20 år. Dermed ødela hun dagen for skottene i deres første sluttspillkamp noensinne.

Den 31-årige Arsenal-spissen, som aldri tidligere har spilt en EM-kamp i kvalifisering eller sluttspill, gjorde 1-0 i det 11. minutt framspilt av høyreback Lucy Bronze. Midtspissen i Englands 4-2-3-1-formasjon doblet ledelsen kvarteret senere, da hun satte inn keeperreturen etter et flott skudd fra Bronze.

Punktert

Ellen White, lagvenninne med Andrine Hegerberg i Birmingham, punkterte kampen i det 32. minutt da hun satte inn returen etter at Jill Scott skjøt i tverrliggeren.

I det 53. minutt fullførte Taylor sitt hattrick da hun elegant vippet ballen over Skottlands keeper og kaptein Gemma Fay. Noen minutter senere ble hun byttet ut, før hun fikk sjansen til å tangere Marianne Pettersens EM-rekord på fire mål i en kamp, satt i 1997.

I stedet økte Jordan Nobbs til 5-0 før Taylors erstatter Toni Duggan satte punktum fire minutter på overtid. Med 6-0 satte England ny seiersrekord i EM-sluttspill for kvinner. Norge, Tyskland og Sverige delte den gamle med hver sin 5-0-seier.

Favoritt?

Noen timer tidligere vant Spania kontrollert 2-0 over Portugal i Doetinchem. Vicky Losada og Amanda Sampedro scoret målene i første omgang.

Spania har tatt enorme steg de siste årene og er av Norges tidligere landslagssjef Even Pellerud tippet som ny europamester selv om laget er i EM uten sin største stjerne Veronica Boquete. Spania viste seg litt for godt for et portugisisk lag som ikke har kommet like langt. Spania hadde 76 prosent ballbesittelse og 17-1 i avslutninger, men måtte nøye seg med de to målene.

– Portugal forsvarte seg dypt, og det ble en utfordring å skape sjanser. Vi varierte med lange pasninger og greide å finne rom. Vi skapte mye i første omgang og kontrollerte kampen etter pause. Det var en god start for oss, sa Spanias landslagssjef Jorge Vilda.

– Nå ser vi fram til kampen mot England, som er en av turneringsfavorittene. Det blir vår vanskeligste kamp til nå.

