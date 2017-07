Kristoff frykter for fortsettelsen etter velt

Katusha-rytter Kristoff gikk i asfalten et stykke ut på onsdagens etappe, men kom seg opp på sykkelen igjen og fullførte innenfor tidsgrensen. Det gjenstår imidlertid å se om 30-åringen har pådratt seg en alvorlig skade.

– Det kjennes ikke så veldig bra ut nå. Jeg kjørte i en sprekk eller et hull på en flate der jeg spiste en bar, og sykkelen forsvant plutselig under meg. Dette var på en måte «prikken over i-en», sa Kristoff til TV 2 etter målgang, og viste til at han har hatt en skuffende Tour så langt.

– Jeg har følt meg bedre. Jeg frykter jo for fortsettelsen, men vi får se hvor vondt det gjør. Jeg slo skulderen i fallet, og den gjør vondt akkurat nå, innrømmet Kristoff.

Han skal nå gjennom undersøkelser for å finne ut om han kan fortsette.

– Det så ikke bra ut for Alexander, men han er fortsatt med i rittet. Jeg håper han er OK. Han fikk en smell i albuen, kneet og fjeset. Vi skal sende ham til røntgen, sa Philippe Maertens, pressesjef i Katusha.

Tour de France fortsetter med en ny fjelletappe torsdag. Sloveneren Primoz Roglic vant onsdagens etappe.

