Tidligere skihopper sørget for slovensk Tour-jubel

– Det kjennes utrolig å vinne en så tøff etappe, jeg har ikke ord. Jeg bestemte meg virkelig for å gå for seieren i dag. Kjæresten min og familien var også på plass for å se på. Det var «crazy» å vinne. Herlig, konstaterte en smilende Roglic.

Den tidligere skihopperen Roglic (27) kunne juble etter å ha krysset mållinjen først på den 183 kilometer lange 17.-etappen fra La Mure til Serre-Chevalier. Med det ble Lotto NL-Jumbo-rytteren altså den første rytteren fra Slovenia som har vunnet en etappe i det prestisjetunge treukersrittet. Norge har til sammenligning 16 etappetriumfer totalt.

En stor gruppe ryttere kom løs tidlig på onsdagens etappe. Sterke navn som Thomas De Gendt og Bauke Mollema var på plass, men utbryterne fikk etter hvert selskap av veteranen Alberto Contador. Et stykke ut på etappens siste stigning, knalltøffe Col du Galibier, satt kun fem ryttere igjen foran hovedfeltet: Contador, Serge Pauwels, Roglic, Darwin Atapuma og Mathias Frank. Etter hvert fikk en sprek Roglic en luke til de andre.

Aru tapte tid

I hovedfeltet prøvde Daniel Martin tidlig å stikke fra Tour-leder Chris Froome og de andre sammenlagtfavorittene på den siste stigningen. Iren ble imidlertid kjørt inn, men da benyttet Romain Bardet anledningen til å støte. Kun briten Froome, spanske Mikel Landa, franske Warren Barguil og colombianeren Rigoberto Urán maktet å følge franske Bardet i utforkjøringen mot mål, mens ryttere som Martin, sørafrikanske Louis Meintjes, briten Simon Yates og italienske Fabio Aru alle tapte tid til Froome og co. i kampen om den gule trøyen.

Urán knep annenplassen på etappen foran Froome og Bardet. Sky-rytter Froome beholder sammenlagtledelsen.

– Alle kan ha en dårlig dag. Kanskje Froome sprekker i morgen (torsdag), sa Daniel Martin etter målgang.

Alexander Kristoff gikk i asfalten et stykke ut på etappen, men kom seg opp på sykkelen igjen. Like heldig var ikke lederen av poengkonkurransen, tyske Marcel Kittel. Han måtte bryte etter en stygg velt. Også Fortuneo-spurteren Daniel McLay brøt. Det gjør vinnersjansene enda større for Kristoff og Edvald Boasson Hagen på sisteetappen i Paris søndag.

Kristoff: – Vondt

Som ventet var verken Kristoff, Boasson Hagen eller sykdomsplagede Vegard Stake Laengen med i teten på onsdagens etappe. Det gjenstår imidlertid å se om Kristoff har pådratt seg en alvorlig skade.

– Det kjennes ikke så veldig bra. Jeg kjørte i en sprekk eller et hull på en flate der jeg spiste en bar, og sykkelen forsvant plutselig under meg. Dette var på en måte «prikken over i-en», sa Kristoff til TV 2, og viste til at han har hatt en skuffende Tour så langt.

– Jeg har følt meg bedre. Jeg frykter jo for fortsettelsen, men vi får se hvor vondt det gjør. Jeg slo skulderen i fallet, og den gjør vondt akkurat nå, innrømmet Kristoff.

– Det så ikke bra ut for Alexander, men han er fortsatt med i rittet. Jeg håper han er OK. Han fikk en smell i albuen, kneet og fjeset. Vi skal sende ham til røntgen, sa Philippe Maertens, pressesjef i Katusha.

Tour de France fortsetter med en ny fjelletappe torsdag.

