Moi ordknapp om klausul i ny Basel-kontrakt

– Det var en sesong over alle forventninger. Det var min beste sesong hittil i karrieren. Jeg har jobbet hardt i preseason for å bli enda bedre. Jeg klarte tosifret i både mål og målgivende sist sesong, og ja, jeg har satt meg som mål å klare det samme denne sesongen også, sier Elyounoussi til NTB etter pene ti mål og 13 assist i Basel-debuten.

Nylig skrev sarpingen under på en forbedret kontrakt med den mesterliga-klare klubben.

– Jeg er fornøyd med å være her, og klubben er fornøyd med meg. Vi ble enige om å fornye med ett år til. Jeg synes det er spennende ting som skjer her. Det har vært noen utskiftninger her, men jeg ønsker å bli med videre. Det er bra for begge parter, sier Moi.

Han skal spille for Basel til 2021. 22-åringen vil ikke bekrefte at han har fått inn en klausul om overgangssum, dersom enda større klubber har lyst til å hente ham.

– Jeg ønsker ikke å gå detaljert inn på hva kontrakten inneholder, men jeg er fornøyd med hvordan forhandlingene gikk og kontrakten jeg har nå, sier en seriestartklar Elyounoussi.

I sommer har han fått ny trener og flere nye lagkamerater. Selv har han ingen flytteplaner med det første.

– Du kan leve godt som proff i Sveits. Det vet jeg også fra de andre lagene her nede. Jeg forventet vel egentlig at flere skulle bli solgt, men det skal mye til før folk vil dra fra Basel. Man drar ikke til en middels klubb i tysk 1. Bundesliga for eksempel, for man vil heller til en klubb i Europa som har store ambisjoner sportslig. Og lønningene er ganske høye også. Mye skal til før spillere vil dra herfra, sier østfoldingen om livet i mesterklubben.

Avansement

Basel er allerede klare for gruppespillet i mesterligaen.

– Det blir gøy å se hvem vi møter etter trekningen, men først er det en del seriekamper som skal vinnes, stråler landslagsvingen.

Slik forklarer han nivået i verdens gjeveste klubbturnering:

– Det som skiller stegene i fotballen, er tempoet. Det går mye fortere, lagene er bedre organisert, enkeltspillerne og kvaliteten er bedre. Selv om du presser en spiller, er det ikke sikkert at du får tak i ballen selv om du stresser ham. Intensiteten og kvaliteten er høyere enn i en seriekamp. Vi kommer å møte bare gode lag og blir litt underdog, og vi må ta vare på mulighetene vi får, sier den målfarlige sarpingen.

– Det hadde vært artig å få møte Real Madrid, et lag jeg følger med på og liker godt. Det er dem eller Barcelona. Det er de virkelig kule lagene å møte. Jeg vet ikke helt hva jeg ønsker. Skal man håpe på at vi får noen svakere lag, slik at vi kan gå videre. Vi skal prøve å ta annenplassen og gå videre til åttedelsfinale, eller i det minste bli nummer tre og gå til europaligaen.

Fæl varme

Kun 1,40 ganger pengene får du tilbake dersom du satser på at Basel blir seriemestere.

– Selvfølgelig har vi utfordrere. Alle ønsker å slå oss. Flere har sagt at de gjør alt for å vinne. De vil ta fra oss tronen, sier Moi.

Tidligere ungdomstrener Raphaël Wichy har tatt over som hovedtrener etter Urs Fischer. I sommer har han testet ut 3-5-2 med hell.

– Jeg har spilt mye som spiss i den nye formasjonen, men jeg vet ikke om vi kommer til å bruke den i serien. Vi kan gå tilbake til 4-2-3-1.

– Young Boys blir en tøff start. Vi tok bare 4 av 12 mulige poeng mot dem i fjor. De har litt overtaket på oss, egentlig. Det blir tøft, spesielt i den varmen som er her nede. Det har vært over 30 grader, og det er meldt like varmt lørdag. Vi kan sette standarden med en gang og sette dem på plass, sier dribleren.

