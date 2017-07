Norges plan tatt av krampe

– Klart at det er kjipt, og det tok meg litt på senga. På treningen i går følte jeg meg helt fin, og jeg fin i føttene, men i dag merket jeg krampetendenser i den ene leggen som tydelig har sittet i, og som ville fram i dag. Det var kjedelig, sa hun.

Thorisdottir skulle spille midtstopper i Norges lag, slik at kaptein Maren Mjelde kunne være ballsentral på midtbanen. På kort varsel måtte Martin Sjögren endre og rokere. Mjelde måtte tilbake i midtforsvaret, og Ingrid Marie Sport hoppet inn på midtbanen.

Det gjorde hun bra, men det er ikke til å komme fra at Norges plan ble spolert.

Thorisdottir har ingen forklaring på hvorfor krampetendensene meldte seg.

– Det er vanskelig å si. Jeg fikk krampe mot Nederland, og leggen min har vært veldig stiv siden da, men vi har jobbet med den, og det kjentes helt fint. Jeg kunne trene 100 prosent uten at det var noe problem, men i dag slo den seg vrang, sa hun.

– Jeg kjente plutselig under oppvarmingen at nå kan det komme en krampe, og vi ble enige rett før kampstart om at det var bedre å få inn friske bein i stedet for at jeg skulle bli tatt med krampe midt i et løp.

