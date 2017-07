Poznan og Bille Nielsen sendte Haugesund ut av europaligaen

FKH vant 3-2 på eget gress forrige uke, men gjestene hadde to viktige bortemål i sekken før hjemmemøtet i europaligaens 2. kvalifiseringsrunde. Til slutt var det danske Christian Gytkjær som kunne juble for avansement på gamleklubbens bekostning. 2-0 ga 4-3 sammenlagt for vertene.

Kampens første scoring kom etter 32 minutters spill i Polen. Et frispark fra Jevtic fant nettmaskene bak en forfjamset Per Kristian Bråtveit i Haugesund-buret. Før fulltrefferen hadde Poznan hatt to gode scoringsmuligheter på eget gress, men på den tredje satt altså målet.

Den tidligere FKH- og Rosenborg-spissen Christian Gytkjær spilte 71 minutter på topp for Poznan, før han ble erstattet av en annen tidligere Rosenborg-angriper - Nicki Bille Nielsen. Sistnevnte punkterte kampen til 2-0 på overtid. Frederik Gytkjær, bror av Christian, fikk for øvrig et drøyt kvarter som innbytter for bortelaget i torsdagens oppgjør.

FKH fikk Liban Abdi utvist etter 77 minutters spill. Med ti mann ble oppgaven enda tøffere for gjestene fra måkebyen. Frederik Gytkjær kom til en mulighet ti minutter før slutt, men fant ikke veien forbi Poznan-keeper Matus Putnocky. Eirik Hornelands mannskap maktet ikke å utligne mot overmakten, mens det i stedet ble 2-0 på tampen, noe som gjorde at hjemmefansen til slutt kunne juble for et videre Europa-håp.

FKH må på sin side satse på en opptur i serien. Formlaget Sarpsborg er neste motstander for Horneland og co.

