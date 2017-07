Rodgers venter forsiktig RBK-utgave, dropper trolig Deila-samtale 

Celtic starter med hjemmekamp mot RBK neste uke i tredje kvalrunde.

– Vi har en del informasjon inne nå, og jeg har faktisk ikke tenkt på det å ringe Ronny. Men han er en fin kar som gjorde det bra her. Så vi får se. Vi har jo også Micke Lustig som har spilt for Rosenborg, sa Rodgers etter 4-0 over Linfield onsdag.

– Vi har sett noen Rosenborg-kamper allerede. De spiller 4-3-3, strukturen deres er oversiktlig og laget midtveis i sin sesong. Norske lag er vanligvis godt organisert og med god disiplin.

– Jeg er ganske fornøyd med hvordan vi går inn til kampene mot Rosenborg. Det er 100 prosent annerledes enn på samme tid i fjor. Vi er taktisk meget gode nå, og vi bygger stadig fysikken, sa Rodgers.

Lett

Celtic var helt overlegen mot nordirske Linfield og vant 6-0 sammenlagt.

– Vi burde scoret flere mål. Det er det eneste som skuffet meg litt ved hjemmekampen, la Rodgers til.

Celtic venter fortsatt på at stjernespiss Moussa Dembélé (21) skal slå til igjen. Han hamret inn scoringer forrige sesong før han ble skadd og fikk ødelagt en del av vårsesongen.

RBK slo Dundalk 3-2 sammenlagt etter ekstraomganger hjemme onsdag.

Forsiktig?

– Jeg regner med at Rosenborg kommer til Glasgow og gjør som de fleste andre: Legger seg ganske dypt og håper å få et godt utgangspunkt til hjemmekampen, sa Brendan Rodgers.

Han trengte ikke mange månedene på å få skikkelig orden på Celtic da han overtok i fjor sommer. Klubben tok alle tre nasjonale titler og tapte ikke én eneste kamp mot skotsk motstand hele sesongen.

På toppen av det førte Rodgers Celtic til fotballens gullgruve, gruppespillet i mesterligaen.

Smell

Celtic starter som kjempefavoritt med hjemmebane mot Rosenborg neste uke. Det skjer trolig foran utsolgt hus og 55.000 tilskuere.

Sammenlagtvinneren får så playoff med dobbeltkamp der det beste laget går til mesterligaen.

Forrige gang det kom et norsk lag til Celtic Park – ofte kalt «Paradise» av fansen – gikk det ille for vertene. Da – i november 2015 – vant Molde 2–1 i europaligaen.

Det bidro til at Ronny Deila ikke kunne fortsette lenger enn to sesonger i Skottland.

