Utfordres av belgisk kadaverdisiplin

Serneels, som i seks år var lagkamerat med Kjetil Rekdal i Lierse, tolererer ingen slinger i valsen. Det viste han da han halvannen uke før EM satte Kassandra Missipo ut av EM-troppen fordi hun hadde overnattet i telt på en campingplass.

Missipo, som spiller for Gent, benyttet en liten pause i EM-oppkjøringen til å være til stede under en populær og tradisjonsrik breddefotballturnering i byen. Da Serneels fikk høre at hun hadde overnattet i telt, satte han henne ut av EM-troppen og kalte inn Sara Yüceil i hennes sted.

Det fikk hennes klubb Gent til å steile, og avgjørelsen ble i en pressemelding beskrevet som «uverdig».

Dårlig start

Belgias store problem har vært at laget trenger tid på å komme inn i kampene. Mot Danmark slet laget fra start, kom tidlig under, men produserte i annen omgang enorme sjanser til å utligne, uten å lykkes.

– De hadde en tøff start, og Danmark kontrollerte kampen i første omgang, men Belgia var veldig nær å utligne etter pause. Det var to helt ulike omganger. Belgia viste kvalitet etter pause og viste at det er et vanskelig lag å slå, sier Martin Sjögren.

Mens Sjögren hadde åpen trening i Breda torsdag og viste fram det som sannsynligvis blir laget, valgte Serneels å stenge sin økt etter et kvarter.

Et par plasser

– Jeg er nesten sikker på hvordan laget blir, men må tenke litt mer på et par posisjoner. Alle som spilte mot Danmark fortjener en ny sjanse, og om noen av dem havner på benken er det utelukkende av taktiske årsaker, sa Serneels.

– Alle er friske og klare.

I Norges lag er Ingvild Isaksen uaktuell for spill torsdag på grunn av skade.

– Selvsagt føler vi presset. Det er en kamp vi må vinne, men press må man leve med på dette nivået, sa Belgias spiss Janice Cayman på onsdagens pressekonferanse.

Belgias lag mot Danmark (4-4-2): Justien Odeurs – Maud Coutereels, Aline Zeler, Heleen Jaques, Davina Philtjens – Julie Biesmans, Tine De Caigny, Lenia Onzia, Elke Van Gorp – Tessa Wullaert, Janice Cayman.

