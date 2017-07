Hegerberg vil kunne se seg i speilet

– Jeg har ikke så mange tanker akkurat nå. Vi trenger å finne ut hva som var galt slik at det skal bli bedre. Vi har tapt begge våre kamper, og vi er nødt til å tenke oss om. Det må gjøres noen grep så vi klarer å prestere, sa Ada Hegerberg etter kampen i Breda.

I sitt 20. sluttspill (ti EM, sju VM og tre OL) har Norge for første gang tapt sine to første kamper, og har heller ikke scoret et mål. Bare to ganger tidligere er Norge slått ut i et gruppespill, og da var det etter å ha tatt henholdsvis fire og tre poeng i sine to første kamper.

Nederlands seier over Danmark gjør at Norge fortsatt har en teoretisk mulighet til å gå videre i årets EM, men i Hegerbergs øyne handler det nå mest om stolthet og selvrespekt.

– Vi må stå i det og kunne se oss selv i speilet. Hver av oss har et ansvar for å finne ut hva som skal gjøres. Vi har selv satt oss i denne posisjonen, og vi er nødt til å prestere bedre. Det skal vi gjøre mot Danmark, sa hun.

Slått på vilje

Hun ble utfordret på hva som har sviktet mest.

– Vi holder ikke nok på ballen og får ikke ut de beste kvalitetene hos spillerne. Vi skaper ikke nok, og det virker som Belgia vinner på viljen. Det virket som de ville mer enn oss, men jeg har ikke så mange svar akkurat nå, sa hun.

Det har både før og under EM vært antydet at Martin Sjögrens spillidé kan være for ambisiøs for et landslag med begrenset treningstid sammen.

– Det er et godt spørsmål. Man kan ha en spillidé, men til syvende og sist er det vi spillere som er ute på banen. Det kan være at systemet ikke funker, men vi er nødt til å være mer presise enn vi har vært. Å treffe med en 3-meterspasning skal ikke være så vanskelig når man trener hver dag, sa Hegerberg.

– Vi får se hva det legges opp til videre med system og taktikk, men det ligger på oss, vi som spiller.

Skal ta Danmark

Lyon-stjernen ville ikke skylde på at Belgia tok ledelsen på et offsidemål etter at Caroline Graham Hansen var snytt for et straffespark.

– Nei, ikke når kampbildet er som det var i dag. Vi skapte noen halvsjanser, men ikke nok. Jeg er enig i at det burde vært straffe, men det var ikke hovedproblemet i dag, sa hun.

For at Norge skal gå videre i EM må Danmark slås med minst tre måls margin, samtidig som Nederland beseirer Belgia. Hegerberg er opptatt av at laget iallfall skal revansjere seg med en god prestasjon.

– Vi har hatt to muligheter til å innfri, og vi har ikke klart det. Nå må vi finne ut hva som har gått galt. Det handler om stolthet. Vi må ta Danmark. Da har vi iallfall klart å få til noe.

