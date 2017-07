Hjelmseth: – Var ikke påvirket av smellen

– Jeg fikk en skikkelig trøkk, og det føltes skummelt. Hun headet meg mer eller mindre i ansiktet, og jeg var litt redd for at tennene forsvant, for jeg kjente blodsmak, men heldigvis var det bare leppa som sprakk, forteller hun til NTB.

– I dag er jeg litt sår i nakken, har litt ømme tenner og en sånn botox-leppe, men det går fint.

Hjelmseth lå nede en god stund og ble undersøkt av Norges medisinske apparat, men fikk tommelen opp for videre spill.

– Jeg var egentlig ikke i tvil om at jeg kunne spille videre. Jeg fikk tid til å summe meg. Jeg hadde litt hodeverk, men følte ikke at smellen hadde noen avgjørende betydning for det som skjedde etterpå.

Uheldig

Hjelmseth ga retur på en nikk fra Tessa Wullaerts bare noen minutter senere. Elke Van Gorp, spilleren som hadde kollidert med den norske keeperen, benyttet seg av offsideposisjon og satte inn returen. Målet banet vei for Belgias seier som gjør Norges vei videre i EM mer enn vanskelig.

– Det var mulig å holde ballen, men samtidig vanskelig. Hun fikk stå alene på seks-sju meter og kunne heade hvor som helst. Jeg var litt innstilt på at jeg måtte gjøre en refleksredning, men så fikk den en stuss og kom rett på meg. Jeg prøvde å holde den, men greide det ikke, sa Hjelmseth.

– Hadde ikke hun som scoret stått i offside, så ville nok jeg rukket ballen før henne. Det er surt. Hadde det blitt blåst offside så ville folk snakket om at det var en god redning. I stedet snakkes det om at jeg kunne holdt den. Det er riktig, men det var ikke på grunn av smellen i hodet at jeg ikke greide det.

Halmstrå

Hjelmseth mener at Norge må klamre seg til halmstrået Nederland bød på med sin seier over Danmark.

– Vi skal bruke dagene godt til å finne ut hvordan vi skal klare å sette ballen i mål, for mandag må vi score tre mot Danmark. Det blir mye lettere å mobilisere til den kampen nå, og det har skjedd større undere i fotball enn det som kreves for at vi skal gå videre, sier 37-åringen.

– Vi får håpe at det er vår tur til å ha litt flaks, og at vi klarer å heve oss nok til at vi fortjener å være med videre.

Hun legger ikke skjul på at prestasjonene så langt har vært for dårlige.

– Vi må gå i oss selv og innse at vi ikke har vært gode nok. Vi har ikke kollektivt klart å prestere så godt som vi ønsket og håpet. Det har vært litt sånn i Norge at når vi ikke har fått det til offensivt så har vi iallfall vært gode defensivt, men denne gang har vi sviktet der også, sier hun.

– Vi vet at vi kan bedre. I motgang har vi gått litt inn i vår egen boble, og det har blitt for mye en og en. Nå må vi samle oss og prestere sammen.

(©NTB)