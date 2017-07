Ny Lukaku-scoring da United slo City 

Den belgiske spissen ble spilt fri i bakrom, og nyinnkjøpte Ederson i City-målet var for sent ute på 16 meter. Lukaku fikk med seg ballen og satte den inn fra spiss vinkel. Tre dager tidligere scoret han sitt første mål for sin nye klubb.

Et drøyt minutt senere var United frampå igjen. Henrikh Mkhitaryan ledet an før han slapp ballen videre på perfekt tidspunkt til angriper Marcus Rashford. Avslutningen fra høyresiden i 16-meteren var kontant til side for brasilianske Ederson.

Treningskampen i Texas, som ble fulgt av over 67.000 tilskuere, var det første oppgjøret mellom lagene utenfor England. Manchester United byttet totalt ni spillere. Paul Pogba og Lukaku fikk spille hele kampen. Manchester City startet med ungguttene Phil Foden, Patrick Roberts og Oluwatosin Adarabioyo blant de etablerte stjernene.

Manchester United har innledet sesongoppkjøringen med 5-2-seier over Los Angeles Galaxy og 2–1 over Real Salt Lake. Derbykampen var Citys første opptreden i sommer.

United møter Real Madrid 23. juli, mens City har samme motstander tre dager senere.

