Østerrike kneblet EM-favoritten

Bare at østerrikerne skulle få poeng i løpet av sine to første kamper mot Sveits og Frankrike ville vært en oddsbombe. Etter 1-0 og 1-1 er Østerrike på god vei mot en sensasjonell kvartfinaleplass. Med ett poeng mot utslåtte Island vil den være i boks, og om Frankrike unngår tap mot Sveits går Østerrike videre uansett.

Østerrike tok seg til sitt første sluttspill noensinne med 2.-plass bak Norge i kvalifiseringen. Med 2-2 på Ullevaal for et drøyt år siden feiret østerrikerne et uventet høydepunkt i kvinnelandslagets historie. Sluttspillet har så langt overgått alle forventninger.

Viktig mål

Lisa Makas ga Østerrike ledelsen da hun grep sjansen etter at de franske favorittene mislyktes i å klarere et langt innkast. Mot Sveits sto Makas for ballerobringen forut for Østerrikes vinnermål, før hun måtte ut med en hodeskade etter å ha ofret seg i en duell.

Amandine Henry stanget inn 1-1 på et hjørnespark fra Élise Bussaglia tidlig i annen omgang. Wendie Renard, kaptein både i Ada Hegerbergs Lyon og i Frankrikes landslag, trakk på seg tre forsvarere, og bak henne dukket Henry opp med hodet.

Ut med Island

Seieren over Sveits var første østerrikske seier i et EM-sluttspill uansett kjønn.

Lørdagens resultat betyr også at Island slutter seg til Italia som lag uten sjanse til å gå videre i EM allerede etter to spilte kamper.

Sveits møter Frankrike onsdag og må vinne for å være sikker på å gå videre. Østerrike trenger bare ett poeng mot Island for å komme til kvartfinale, og om Frankrike tar poeng mot Sveits er østerrikerne videre uansett.

Frankrike, som begynner å få et stygt rykte for å underprestere i mesterskap, venter fortsatt på sin første medalje. Norge har til sammenligning 13 stykker: To gull, fire sølv og tre bronse i EM, ett gull og ett sølv i VM og ett gull og en bronse i OL.

