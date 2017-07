Dansk landslagsstjerne skal hjelpe Norge videre

– Det er veldig spesielt, men jeg visste jo at det kunne bli slik da jeg kom til Norge. Det er en kamp vi trenger å vinne, sier 34-åringen til NTB. Hun er fysisk trener for det norske landslaget, fire år etter at hun scoret mot Norge i EM-semifinalen.

Med sin inngående kjennskap til dansk fotball og Danmarks kvinnelandslag er hun ved siden av sin egentlige jobb blitt spurt om å bidra med informasjon om sine tidligere landslagsvenninner.

– Vi har snakket litt om det, og det ville vært merkelig om vi ikke skulle bruke det jeg vet, men Danmark har byttet en del i laget sitt på grunn av skader. De har også byttet formasjon, og det er litt vanskelig å vite akkurat hvilket lag de kommer til å spille med, sier hun.

Danske forespørsler om innsideinformasjon fra den norske leiren har hun ikke fått.

– Nei de har holdt veldig lav profil. Jeg har ikke hatt mye kontakt med dem under mesterskapet, sier hun.

Kan slå ut hverandre

Før nabooppgjøret i Deventer er situasjonen at Danmark må ha minst ett poeng for å kunne gå videre, mens Norge må vinne med minst tre mål om det skal være noe håp om kvartfinale. Det betyr at med 1-0 eller 2-0 til Norge vil begge lag være ute. Skaper det blandede følelser?

– Nei. Det er en spesiell situasjon, men vi må bare gå ut og spille vårt spill, score så mange mål som mulig og håpe at det er nok, sier Knudsen.

Hun er ikke i tvil om at troppen trenger en opptur, selv om utfallet ikke skulle bli godt nok til å gå videre.

– Kan vi gjøre en god prestasjon og vinne kampen så er det ett steg fram. Og så håper vi jo at vi klarer å vinne kampen med mange nok mål.

Hardt arbeid

Knudsen spilte under Martin Sjögren i Linköping, og han har tatt henne inn i støtteapparatet sitt. Hun jobber hardt for å få spillerne klare til å prestere mandag. Flere av dem sliter med ulike problemer, og det er mye å gjøre for støtteapparatet.

– Slik er det alltid i mesterskap. Vi arbeider hardt sammen med spillerne, sier Knudsen.

Danmark har aldri nådd lenger enn Norge i et sluttspill for kvinner, og ikke siden 2001 har danskene kommet like langt. Den gang tapte begge lag i semifinale i EM, etter at Danmark slo Norge i gruppespillet.

Nå har danskene sjansen til å komme lenger enn Norge for første gang, men en av deres profiler fra sluttspillene i 2005, 2007 og 2013 gjør sitt beste for å forhindre det, fire år etter at hun med sitt utligningsmål rett før slutt i EM-semifinalen tvang fram en minneverdig straffesparkkonkurranse Norge vant 4-2.

(©NTB)