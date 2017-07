Eikrem på scoringslista for Malmö

Det har vært litt styr rundt Eikrems framtid i MFF, men han viste seg gull verd for hjemmelaget lørdag.

Nordmannen, som kom inn som innbytter i det 69. minutt, trygget serielederens seier med sitt 2-0-mål etter 74 minutter. Anders Christiansen ga Malmö ledelsen i det 67. minutt etter en målløs første omgang.

Både Andreas Vindheim og Jo Inge Berget spilte hele kampen for Malmö. Berget pådro seg et gult kort. Det samme fikk Stian Aasmundsen på motstanderlaget. Han spilte hele kampen for gjestene.

Malmö har 37 poeng på tabelltoppen i Allsvenskan. AIK er nærmest med 28 poeng, men har én kamp mindre spilt.

Halmstad spilte 2-2 mot Sundsvall i lørdagens bunnoppgjør. Alexander Ruud Tveter fikk tillit fra start for Halmstad, men ble tatt av etter 62 minutter.

Den norske keeperen Jonathan Rasheed var ubenyttet reserve for Häcken da de spilte 2-2 mot Sirius.

(©NTB)