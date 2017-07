West Ham offentliggjorde Arnautovic-signering

West Ham oppgir ikke hvor mye de har betalt for 28-åringen, men klubben bekrefter at de har satt ny overgangsrekord. BBC har tidligere meldt at West Ham skal ha fått et bud på 24 millioner pund, rundt 253 millioner kroner, akseptert av Stoke.

– Det føles veldig spesielt å bli West Ham-spiller. Alle vet at West Ham er en stor klubb, med lang historie og jeg er glad for å kunne bli en del av det. Jeg kan ikke vente på å komme i gang, sa Arnautovic til klubbens hjemmeside.

Arnautovic blir West Hams tredje sommersignering. Fra før har klubben hentet Joe Hart fra Manchester City på et sesonglangt lån, og Pablo Zabaleta fra samme klubb etter at backens kontrakt gikk ut.

28 år gamle Arnautovic kom til Stoke fra Werder Bremen for fire år siden og kom kun 12 måneder inn i sin nye fireårskontrakt med klubben.

Han scoret sju mål på 35 kamper i alle turneringer forrige sesong.

(©NTB)