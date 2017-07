Danilo klar for Manchester City

Manchester City har brukt mye penger i sommerens overgangsvindu og søndag formiddag bekreftet de lyseblå at ytterligere en signatur er på plass. Danilo har i lengre tid vært koblet til Pep Guardiolas mannskap, og nå er 26-åringen klar.

Den brasilianske landslagsspilleren har spilt for Real Madrid siden 2015. Før den tid var han i America Mineiro og Santos i hjemlandet – samt portugisiske Porto.

Britiske medier spekulerer i at overgangssummen skal ligge på 26,5 millioner pund, tilsvarende rundt 275 millioner kroner.

– Det har vært stor interesse fra andre klubber, men det har alltid vært ambisjonen min å spille for Pep Guardiola. Så fort jeg hørte om hans interesse, visste jeg at jeg ønsket å bli City-spiller, sier Danilo.

Manchester City har jaktet forsterkninger i forsvarsleddet den siste tiden etter at både Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Gaël Clichy og Alexander Kolarov har forlatt klubben den siste tiden. Kolarov signerte lørdag en treårskontrakt med Roma.

Inn har tidligere Tottenham-spiller Kyle Walker kommet, og britiske medier rapporterte lørdag at Manchester City også skal være enige med Monaco om en overgang for franske Benjamin Mendy.

Skulle også mendy bli klar for Guardiolas mannskap, skal Manchester City ha handlet spillere for langt over to milliarder kroner i sommer.

