Groenewegen vant på Champs-Élysées

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff var begge i favorittsjiktet før søndagens sjarmøretappe, særlig Boasson Hagen etter oppvisningen på den 19. etappen.

Kristoff slet på sin side med en mørbanket kropp etter den kraftige velten på den 17. etappen. Den resulterte blant annet i at den ene skulderen gikk ut av ledd.

Etter at bruddet var hentet inn, og de siste støtforsøkene avverget, ble det som ventet en massespurt på Champs-Élysées.

Nederlandsk seier

De to norske håpene lå som nummer tre og fire inn på oppløpet, men nederlenderen Dylan Groenewegen ble for sterk. Nederlenderen tok sin første Tour de France-seier. André Greipel ble nummer to, mens Boasson Hagen tok tredjeplassen. Kristoff endte på femteplass.

Chris Froome sikret karrierens fjerde Tour de France-seier på overlegent vis på lørdagens tempoetappe med start og mål i Marseille. På papiret var Froome en bedre temposyklist enn sine nærmeste konkurrenter Romain Bardet og Rigoberto Urán, og etter å ha blitt nummer tre på den nest siste etappen vant han sammenlagt 0.54 minutter foran Urán, og 2.20 foran Bardet.

Froome feiret

Froome vant Tour de France også i 2013, 2015 og 2016. I 2014 veltet han tidlig i løpet og måtte bryte.

Søndag kunne han skåle og feire foran tilskuerne i Paris. På TV-bildene kunne man også se 32-åringen få øl sprutet på seg av smilende lagkamerater.

Simon Yates kopierte sin bror Adam ved å vinne ungdomstrøya, mens Warren Barguil tok en populær hjemmeseier i klatrekonkurransen. Sunweb-rytteren ble også kåret til den mest aggressive rytteren under den 104. utgaven av Tour de France. Sky ble årets beste lag.

