Caro: – En gyllen mulighet

– Ingenting er umulig i fotball, og det er fullt mulig å slå Danmark med tre mål. Sist vi møtte dem, vant vi 5–2. Selv om det er et par år siden, viser det at det kan gå, sier hun.

Hun skremmes ikke av at Norge ikke har greid flere enn to mål i noen av de 11 kampene under Martin Sjögren.

– Vi må bare gjøre et skikkelig forsøk. Vi kan ikke gå inn i kampen og tenke at det ikke er mulig bare fordi vi ikke har scoret flere enn to mål så langt i sesongen. Det blir for defensivt. Vi har faktisk en gyllen mulighet til å ta oss videre selv om vi har vært altfor dårlige i de to første kampene. Vi må bare gripe den.

Norge har helt siden før spillerne i årets EM-tropp ble født (unntatt 1980-årgangen Ingrid Hjelmseth) hatt taket på danskene. Siden den norske 5-2-seieren i EM-kvalifisering i Vejle i 1986, på vei mot norsk EM-gull året etter, har Danmark aldri kommet lenger i et EM, VM eller OL enn Norge. Den rekken kan brytes mandag.

Kjempeheldig

Ingen i den norske troppen har lyst til å være del av det første norske seniorlandslag som reiser hjem fra et sluttspill uten seier eller scoring.

– Nei, absolutt ikke. Vi er her for å vinne fotballkamper. Vi har ikke gjort det så langt, men vi har fått en siste mulighet og er kjempeheldige som har fått den. Det er absolutt ikke umulig å gripe den, og vi tror på det, sier Maren Mjelde.

Forrige gang Norge møtte Danmark var i Algarve Cup for to år siden. Det norske laget forberedte seg til et VM-sluttspill danskene ikke var kvalifisert for, og Solveig Gulbrandsen scoret tre av målene i storseieren. I Nederland er hun ekspertkommentator for TV 2.

Melissa Bjånesøy og Ingrid Moe Wold var øvrige norske målscorere i den kampen. Bare Wold er i årets EM-tropp.

Utenfor banen

Forrige møte mot Danmark før det var EM-semifinalen i Norrköping i 2013, da Marit Fiane Christensen scoret for Norge i 1-1-kampen. Hun har lagt opp, og av Norges fire målscorere i den påfølgende straffesparkkonkurransen er Mjelde den eneste som er i årets tropp.

Derimot er Danmarks målscorer i semifinalen del av den norske troppen. Mariann Gajhede Knudsen er fysisk trener for det norske laget.

Heidi Støre, kvinnenes toppfotballsjef, scoret i 5-2-seieren i 1986 og var med da Norge slo ut Danmark i fire sluttspill på rad fra 1991 til 1995 (to EM, to VM). Få i årets EM-tropp har tilsvarende suksessopplevelser mot danskene, men mandag har de sjansen.

Norge var for øvrig ubeseiret mot Danmark i 20 kamper over 12 år fra 1988 til 2001, da danskene tok sin eneste sluttspillseier mot Norge med 1–0 i EM i Tyskland.

