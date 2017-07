Juventus henter italiensk landslagsspiller

Det bekrefter Juventus i en pressemelding mandag.

Bernardeschi var svært populær hos Juventus-fansen før han gjennomførte den medisinske sjekken i Torino, og måtte ta seg tid til mange selfies. Italieneren koster Juventus 40 millioner euro (cirka 375 millioner kroner) over tre år.

Bernardeschi blir Juventus' tredje storsignering i sommervinduet. Douglas Costa fra Bayern München, Mattia De Sciglio fra Milan og Wojciech Szczesny fra Arsenal har også kommet inn klubbdørene. Leonardo Bonucci (Milan) og Dani Alves (Paris Saint-Germain) er de største navnene som har forlatt klubben.

Bernardeschi har spilt for Fiorentina, som signerte Odd-talentet Rafik Zekhnini i sommer, siden 2003. Han debuterte for Italias landslag i 2016, og har rukket å spille ni kamper og scoret ett mål for landet sitt.

(©NTB)