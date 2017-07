Norges fiasko-EM endte med en ny smell

Katrine Veje scoret allerede i det 5. minutt, og målet gjør at danskene slår følge med Nederland til kvartfinale.

I Norges 20. sluttspill måtte laget for første gang se Danmark nå lenger i turneringen. Det er også første gang Norge reiser hjem uten seier og uten mål. Det er brutalt for en nasjon med ni medaljer på de ti siste EM.

Caroline Graham Hansens straffemiss rett før pause ble som et symbol på et mesterskap der ingenting gikk Norges vei. Keeper Stina Lykke Petersen kastet seg akkurat rett og slukket det norske håpet igjen akkurat da det var tent.

Norge skapte sine beste sjanser da håpet var ute. I det 85. minutt traff Hansen stolpen og Ingrid Moe Wold tverrliggeren med noen sekunders mellomrom. To minutter senere scoret Hansen etter flott veggspill, men det var vinket for offside. I de ti overtidsminuttene kom flere sjanser, men ingen mål.

Norge fikk den nødvendige hjelpen fra Nederland, men var ikke i nærheten av å gjøre jobben selv. Tremålsseier var kravet, og så ble det et tredje tap i stedet. Et lag med stjerner ute av form kunne heller ikke støtte seg til kollektivet, og da endte det slik.

Åpningssmell

Sjögren gjorde flere endringer i laget og satte blant annet inn Guro Reiten, som mange har etterlyst. Før de offensive grepene kunne bære frukt førte Norges defensive problemer til at oppgaven ble enda større, med baklengsmålet de absolutt skulle unngå.

De norske hadde konsentrert seg om å gi Danmarks stjerne Pernille Harder vanskelige betingelser, men før det var spilt fem minutter raidet den danske kapteinen og skapte kaos i Norges forsvar. Kristine Minde gled da hun skulle klarere, og Veje kunne uhindret skyte i mål.

Norge håpet å gjøre danskene usikre med en sjokkstart, men ble selv rammet av sjokket. I begynnelsen av kampen var Danmark best i alt. De norske fant hverandre ikke med de enkleste pasninger, prøvde å gjøre det selv, og angrepene ble lett bytte for et aggressivt og stadig mer selvsikkert dansk lag.

Først etter nesten halvspilt omgang ble det litt fart og trøkk i det norske spillet. Det førte raskt til den første norske sjansen da Hansen driblet og satte opp Reiten, som vendte og skjøt rett over.

Danskene var farligere. Sanne Troelsgaard og Frederikke Thøgersen tvang Ingrid Hjelmseth til gode redninger, og Nadia Nadim skjøt utenfor fra god posisjon.

Misset

Rett før pause ble Norge budt på en vei inn i kampen da Ada Hegerberg tået ballen forbi Troelsgaard og ble felt. Caroline Graham Hansen la ballen til rette på 11-metersmerket og skjøt mot hjørnet, men Petersen parerte skuddet i keeperhøyde. Returen ble også klarert, og de norske gikk i garderoben med bøyde hoder. At Nederland ledet over Belgia var ingen trøst.

Hjelmseth lå nede i nesten ti minutter etter at Nadim tråkket på armen hennes, men reiste seg og fullførte. I det siste kvarteret (inkludert ti tilleggsminutter) så hun Norge ligne seg selv for eneste gang i EM.

Nå må Sjöberg og spillerne stable hverandre på beina i tide til høstens VM-kvalifisering, der Nederland er skarpeste motstander. Norge har aldri gått glipp av et VM-sluttspill, men den rekken kan brytes om laget ikke hurtig finner seg selv.

(©NTB)