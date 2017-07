Viasat nektes å sende Celtic – Rosenborg på TV

Det opplyser MTG Sport mandag.

– Vi har forsøkt å sikre oss rettighetene til å vise oppgjøret i flere dager, men Celtic ønsker dessverre ikke å selge, sier sportssjef i MTG Sport Norge, Anne Tufte, til egen hjemmeside.

Det er den skotske klubben som sitter på TV-rettighetene til det første oppgjøret i den tredje mesterligakvalifiseringsrunden onsdag 26. juli.

Ifølge Viasat-kommentator Daniel Høglund skal det ikke stå på penger, men at Celtic ikke vil at kampen skal gå på TV i det hele tatt, i frykt for lave tilskuertall på stadion.

Viasat opplyser at de har sikret seg rettighetene til å vise returoppgjøret på Lerkendal onsdag 2. august. Vinneren av den kampen går til omspillet i mesterligakvalifiseringen. Det er siste steg før det gjeve gruppespillet.

Celtic sikret seg plass i tredje kvalifiseringsrunden med seier over nordirske Linfield. RBK slo irske Dundalk.

(©NTB)