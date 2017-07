Hopperne uenig om Kollen-søndagen

Det ble spetakkel da internasjonale krefter ønsket å flytte Kollen-rennet fra søndag til torsdag for å redusere reisebelastningen under Raw Air. Sportssjef Clas Brede Bråthen og landslagssjef Alexander Stöckl er begge tydelig på at man må lytte til den internasjonale hoppfamilien.

Samtidig har Erik Røste uttalte at «Kollen-søndagen er urokkelig». Skipresidenten får støtte fra Tande – Norges beste hopper sist sesong.

– Jeg er blant dem som velger å holde fast på Kollen-søndagen på grunn av at det er en stor tradisjon i norsk hoppsport, sier Tande til NTB.

Han har selv uttalt seg kritisk om selve anlegget.

– Om du liker en hoppbakke eller ikke ut ifra hvordan du hopper i den, har ingenting å si opp mot tradisjonene. For min del er det en viktig tradisjon vi bør holde på videre. Jeg er veldig fornøyd med at Kollen-søndagen består, sier lysluggen.

– Og som Kongsberg-hopper er Kollen-søndagen veldig viktig, for mandagen eller tirsdagen etter var det alltid renn i Kongsberg. Da kom de fleste hopperne dit og hoppet, påpeker den historiebevisste Tande.

Publikum bedre ute i Europa

Friskmeldte Kenneth Gangnes derimot ser for seg torsdagsrenn i nasjonalanlegget under framtidige Raw Air-turneringer.

– For meg er det greit å flytte det til torsdag. Jeg har vært med på Kollen-søndagen to ganger. Jeg skal vel ikke si det for høyt, men publikummet på hopp er større i Europa enn hjemme i Norge. Samtidig er det et vanvittig arrangement i hele Kollen, så sånt sett blir det feil å ta det bort fra det.

– Jeg mener at Raw Air har et større potensial om du setter Kollen på en torsdag, fordi store deler av hoppublikummet er ute i Europa og kan se det på TV i beste sendetid. De har ikke et så sinnssykt forhold til Kollen-søndagen foruten de polakkene som kommer opp i Kollen. Samtidig er det vanskelig, fordi Kollen-søndagen er en del av en tradisjon.

Johann André Forfang mener det hele er blitt en «vanskelig sak».

– Jeg ser absolutt den at tradisjonene er viktig. Jeg er veldig nostalgisk av meg. Optimalt sett skulle det fungert med renn på søndagen, men det er utfordringer med logistikken under Raw Air. Jeg håper Raw Air blir en veldig stor greie. Så får man se hvor mye den søndagen har å si for Raw Air og hva som etter hvert vil veie tyngst. Det vil ikke være sånn at en seier i Kollen på en torsdag ikke vil bety noe, sier Tromsø SK-hopperen.

Ordnet egen sjåfør

I første utgave av Raw Air valgte Forfang å ordne privat transport med egen sjåfør fra Lillehammer til Trondheim sammen med Andreas Stjernen og Joakim Aune.

– Jeg tenker at søndag i forhold til torsdag ikke er så farlig verken for oss utøverne eller publikum, sier Aune.

– Jeg skjønner at mange har historisk forhold til Kollen-søndagen, men skal vi utvikle sporten kan vi ikke ta hensyn til historiske dager. Skal vi utvikle idretten og Raw Air, er det kanskje lurt å flytte rennet, fortsetter den kneopererte trønderen.

– Reisebelastningen var så stor at vi valgte å bruke egen bil. Når belastningen er så stor at utøverne finner nye muligheter for å restituere bedre og være i forkant, kan det si noe om at belastningen er for stor.

Selv drømmer han om en superåpning på hjemmebane i Trondheim.

– En superweekend der kunne jeg tenke meg. Trøndere kommer alltid på hopprenn, uansett om det er i helgen eller midt i uka. Se bare på Rosenborg-kamper. Trondheim som åpningsby hadde vært det ideelle for reisebelastningen, sier Aune.

