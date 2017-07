Lang vei å gå for toppfotballsjefen

– Resultatene har vært veldig ujevne, og spesielt i det siste. Dette mesterskapet ble ikke som forventet. Vi hadde ambisjon om å gjøre det langt bedre, sa han da VG konfronterte ham med norsk fotballs generelt skuffende resultater på hans vakt.

– Kvinnelandslaget har stort sett hatt fine resultater og var i finale for fire år siden. Vi har jevnt over gode resultater med yngre landslag og er høyt på rankingen der, men på herresiden har vi hatt resultattørke i lang tid. U21 vant EM-bronse for noen år siden, men A-landslaget har ikke vært i sluttspill siden 2000. Norsk fotball har en lang vei å gå, sa han.

Komplisert

Etter mye snakk om evalueringen av Norges EM-fiasko ble Semb spurt om også hans stilling bør evalueres.

– Jeg tror vi evaluerer oss selv hele tiden, og blir evaluert hele tiden. Det er et ganske komplisert bilde. For kvinnefotballen er spørsmålet hva som skal til for å løfte produktet, øke status og gjøre rammebetingelsene bedre, sa han.

– Det gjelder også herrefotballen, barnefotballen, ungdomsfotballen og ikke minst eliteserien. Landslagene er et resultat av hvor gode spillerne blir i hverdagen, og landslagssjefene vi ansetter skal forvalte det.

Hverdagen

Han mener at man ikke må se for snevert på årsakene til EM-nedturen.

– Kvinnelandslaget har en fantastisk stolt historie. Det har vært i alle sluttspill, vært i finaler og hentet medaljer, men stadig økende konkurranse skaper utfordringer. Man kan peke bare på landslaget og snakke om hva som kan gjøres annerledes, om spillidé og spillermateriell, men spørsmålet er mye større, sa Semb.

– Det gjelder hvordan vi skal gjøre toppserieproduktet bedre. Økonomien blir bare skrinnere og skrinnere. Det handler om hva vi gjør i barne- og ungdomsfotballen, å gjøre spillerutvikling kjønnsnøytral for å hjelpe jentene som ønsker å bli så gode som mulig.

Han mener at fotballforbundet allerede har tatt grep, og at mer kan gjøres.

– Hverdagen er den største utfordringen, å gi spillerne en god hverdag hele året over tid.

