Svømming: Norsk rekord for Lie

Lie klokket inn til 49,65, hvilket var en forbedring av den norske rekorden med snaue to tidels sekund. Den gamle bestenoteringen, som Lie hadde selv, lød på 49,84.

22-åringen endte på tredjeplass i sitt heat onsdag. Aller raskest var egyptiske Mohamed Samy. Han fikk tiden 49,42.

– Jeg er godt fornøyd med dette. Det er en lettelse å bevise at formen er på plass, sa Lie til NTB etter løpet.

Stortalentet tror samtidig han har mer inne.

– Det er alltid ting som kan gjøres bedre, og man ønsker alltid å svømme på ettermiddagen. Jeg tror jeg kunne svømt raskere med ett løp til i kroppen. Samtidig er dette mitt første langbane-VM. Da må jeg være fornøyd med dette, sa han.

Også landslagssjef Petter Løvberg var fornøyd med eleven.

– Markus er her for å få den internasjonale erfaringen som skal til for å bygge ham opp mot OL i 2020. Det er glimrende at han leverer på denne måten. Han svømte faktisk distansen et halvt sekund bedre enn han har gjort tidligere denne sesongen, sa han til NTB.

Det var på forhånd ventet at Lie ville få det tøft med å nå semifinalen på distansen. Det klarte han da heller ikke tross rekordløpet. Da alle hadde gjort unna sine forsøksheat, hadde nordmannen 35. beste tid.

Australske Cameron McEvoy var raskest av samtlige med 47,97.

Lie fikk wildcard til årets VM. Unggutten har vært under flere B-krav til mesterskapet, og landslagstrener Petter Løvberg ville gi ham erfaring fra høyeste nivå.

Neste VM-oppgave for Markus Lie er lørdagens forsøk på 50 meter rygg.

– Målet mitt er personlig rekord der også. Det er det jeg jobber for, sier det norske håpet.

