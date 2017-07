Barton fikk straffen redusert

Det skriver medier som Sky Sports og BBC torsdag.

I april ble det klart at den kontroversielle midtbanemannen Barton hadde tippet på resultater og andre resultater under fotballkamper over en tiårsperiode mellom 2006 og 2016. Dette er i strid med regelverket til Det engelske fotballforbundet (FA), noe som førte til utestengelsen. Han fikk i tillegg en bot på 30.000 pund, tilsvarende rundt 315.000 kroner.

34-åringen, som innrømmet spilleavhengighet, mente straffen var for lang. Han anket dermed utestengelsen, noe som altså førte fram. Boten blir derimot stående.

Han vil nå være tilgjengelig for spill fra 1. juni neste år. Engelskmannen spilte sist for Burnley, men er for tiden klubbløs. Han har også spilt for klubber som QPR, Manchester City og Marseille.

(©NTB)