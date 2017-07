Bergerud har skrevet under for tysk toppklubb

Det skriver klubben på sin egen hjemmeside fredag.

Den norske håndballkeeperen har skrevet under på en treårskontrakt med den tyske storklubben.

– Jeg er glad for å skulle være en del av Flensburg fra neste sesong. Under mitt besøk her skjønte jeg hvilken lidenskap og profesjonalitet som finnes i klubben og blant fansen, sier Bergerud til klubbens nettsted.

23-åringen skal spille for den danske klubben Holstebro ut den kommende sesongen.

Flensburg har stor tro på sin kommende norske keeper.

– Jeg er stolt og glad over at Torbjørn kommer til oss. Han vil bli en av Europas beste målvakter. Jeg ser fram til å jobbe med ham for at han skal kunne nå det målet, sier klubbens trener, Maik Machulla.

Holstebro-direktør John Mikkelsen forteller at klubben har sikret seg en god økonomisk avtale ved å slippe Bergerud om ett år. Bergerud hadde opprinnelig kontrakt med danskene til 2019.

Bergerud flyttet til Danmark fra Sverige sist sommer.

VM i starten av 2017, hvor Norge tapte finalen mot Frankrike, ble litt av et utstillingsvindu for Bergerud. Dermed tok det ikke mange dagene etter finalen før telefonen begynte å pipe.

Nå var det altså Flensburg som vant dragkampen om 23-åringen.

