Tutta-nedtur i Skottland

Tutta lå på to under par etter torsdagens åpningsrunde. Det holdt til delt 7.-plass og heng på teten, men fredag gikk det langt tyngre for 36-åringen.

Seks bogeyer sendte golfveteranen et godt stykke ned på listen. Pettersen gikk en 76-runde (fire over par) etter dag to, noe som gjør at hun ligger på en foreløpig delt 23.-plass med to over par totalt. Flere av konkurrentene har ikke spilt ferdig sin annenrunde, så plasseringen kan endre seg noe.

Pettersen åpnet på par på fredagens første hull, før hun så fulgte opp med en birdie på hull to. Også på hull seks ble det birdie, men bogeyer på 4., 7., 8., 9., 15. og 16. hull sørget for en solid nedtur. Tutta må prøve å heve seg når turneringen fortsetter lørdag.

Marianne Skarpnord er også i aksjon i Skottland. Hun var på delt 95.-plass etter åpningsrunden. Skarpnord er ikke ferdigspilt for dagen.

Australske Karrie Webb leder Scottish Open på fire under par.

LPGA-spillerne bruker Scottish Open som oppkjøring til de viktige oppgavene som venter i ukene som kommer. Neste helg er det klart for sesongens siste majorturnering, British Open, og midt i august går årets Solheim Cup av stabelen i den amerikanske delstaten Iowa.

