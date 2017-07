Christiansen om VM-finalen: – Gjelder å gjøre mitt eget løp

Med 14.57,41 hadde han sjette beste tid under forsøket i Budapest. Lillestrøm-gutten gikk aggressivt ut og virket å gjøre et perfekt løp, men på tampen var det tydelig at han hadde brent av litt for mye krutt.

Dermed blir Christiansens norske rekord på 14.53,77 fra i fjor fortsatt stående, men han får en ny sjanse til å sette ny bestenotering i søndagens finale.

– Det viktigste er at jeg er videre til finalen, men det var et jævla tøft løp. Jeg hadde en sinnssykt bra start og lå bra an, men det stopper litt opp de siste 400 meterne. Årsaken tror jeg er at jeg følte jeg måtte henge på de andre. Jeg visste at jeg ville være sikret en finaleplass om jeg hang meg på, men samtidig er det viktig at man våger å gjøre sitt eget løp. Det gjorde jeg ikke helt i dag, sier Christiansen til NTB.

Søndag skal han gi seg ut på sin andre finale på få dager. 20-åringen leverte onsdag en strålende prestasjon da han på 800 meter svømte inn til både norsk og nordisk rekord i det som ble en fjerdeplass i finalen.

– Det blir spennende. Timene fram til finalen blir viktige med tanke på å restituere og nullstille seg godt nok, fastslår unggutten.

Hadde lært

Ifølge landslagstrener Petter Løvberg skal det nå jobbes med å få Christiansen til å klare en bedre avslutning i finalen.

– Vi konkluderte sammen med at han fikk det tøft de siste 400 meterne. Før det gjorde han et glimrende løp. Nå gjelder det å refokusere og se på hva han kan gjøre bedre, sier Løvberg til NTB.

Selv om Christiansen fikk en seig avslutning, viste han likevel tydelig at han hadde lært av feilene fra 2015-VM. For to år siden ble han bare nummer tolv i forsøket på 1500 meter. Det skjedde noen dager etter at unggutten hadde overrasket alle med en sterk femteplass på 800 meter fri.

Kinesisk stjerne sto over

Verdensrekordholder Sun Yang valgte å droppe 1500-meteren. Kineseren har tidligere i mesterskapet vunnet gull på 200 og 400 meter fri, men på 800-meteren ble han bare nummer fem.

Sun står med to VM-gull og ett OL-gull på 1500 meter. 25-åringen satte verdensrekord med tiden 14.31,02 under sommerlekene i London i 2012.

Tidligere lørdag satte Markus Lie personlig rekord på 50 meter rygg, men var sjanseløs på å ta seg videre til en semifinale. 22-åringen klokket inn til 25,71. Dermed senket han sin egen bestenotering med tre tideler.

Tiden holdt til en 33.-plass i forsøket. Lie var 55 hundredeler unna 16.-plassen som utløste den siste semifinalebilletten. Løpet var Lies siste i VM. Onsdag satte han norsk rekord på 100 meter fri.

– Vi er godt fornøyd med at Markus setter pers i sine to VM-løp. Ved å være med har han fått bra internasjonal erfaring, sier Løvberg til NTB.

Klaffet ikke for Bjørnsen

Susann Bjørnsen hadde sin største semifinalemulighet på 50 meter fri, men fikk det tungt. Med tiden 25,27 ble hun bare nummer 22 i forsøket.

24-åringen falt litt av hele veien og endte sist i sitt heat. Hun var 23 hundredeler unna en semifinaleplass.

Bjørnsen fikk det heller ikke til å klaffe på 50 meter bryst. Hun vant sitt heat med 31,75, men det var tydelig at hun ikke var fornøyd. Tiden var et halvt sekund unna den norske jentas personlige rekord.

Etter hvert som de sterkeste svømmerne kastet seg uti bassenget, ble det klart at Bjørnsen var sjanseløs på en semifinaleplass og endte som nummer 24 i kvalifiseringen.

– Det ble litt stang ut for Susann i dette mesterskapet. Nå får hun legge dette bak seg og jobbe videre, sier Løvberg.

(©NTB)