Bjørgen vil holde seg unna skimiljøet når karrieren er over

– Jeg er usikker på hva jeg vil gjøre. Jeg har ikke noe konkret. Den dagen jeg legger skiene på hylla, så vil jeg ta et friår og finne ut hvilken vei jeg skal ta, sier Bjørgen til VG.

Når 37-åringen kommer til å gi seg, kan hun ikke svare på. Trønderen har imidlertid gjort det klart at neste års vinterleker i sørkoreanske Pyeongchang blir hennes siste OL.

Bjørgen ser ikke for seg å hoppe rett over i en trenerrolle når hun er ferdig som aktiv utøver.

– Jeg synes det er interessant, men den dagen jeg gir meg sår blir det viktig for meg å ta noen år av. Komme bort fra miljøet og eventuelt komme tilbake senere. Det er for at jeg ikke skal gå rett på det samme igjen, sier hun.

Tidligere i år vant hun tre individuelle gull under ski-VM i Lahti. I det samme mesterskapet var hun også selvskreven på det norske kvinnelaget som tok en overlegen stafettseier.

Det er naturlig at Bjørgen er blant de aller største favorittene kommende sesong.

