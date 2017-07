Eriksen berget Ulf-poeng i toppkampen

Resultatet gjør at Ulf og Start blir stående med like mange poeng (31) i 1.-divisjon, åtte poeng bak Bodø/Glimt på tabelltoppen. Glimt slo Mjøndalen 2-1 lørdag. Tabelltoer Start er over tabelltreer Ulf på målforskjell.

Daniel Aase sendte Start i føringen etter bare elleve spilte minutter i Sandnes. Aase slo til med en vakker volleyscoring.

I det 76. minutt berget imidlertid Ulf poengdeling. Etter stort Ulf-press dunket Eriksen inn 1-1, et resultat som sto seg kampen ut. Ranheim (29 poeng) kan passere både Start og Ulf med seier hjemme mot Tromsdalen senere søndag.

