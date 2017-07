Lappi vant Rally Finland, Østberg på 10.-plass

Med lørdagens grøftekjøring tapte Østberg over tre minutter til de beste. Til slutt endte han 4.21 bak vinneren i mål på en tiendeplass. Likevel var nordmannen fornøyd og hadde tydeligvis en strålende opplevelse i de finske skoger.

– Et av mine beste rally dette året. Vi har hatt litt uflaks, det er bare så irriterende. Men jeg er glad for at jeg hadde tempoet inne, tvitret nordmannen.

Det så lenge som ut om det skulle bli et finsk mesterskap. På et tidspunkt lørdag var det fire finner i tet, men Jari-Matti Latvala fikk problemer og røk ut. Dermed var det duket for Lappi.

Toyota-føreren vant 36 sekunder foran briten Elfyn Evans, som hindret at det ble dobbelt finsk ved å ta seg forbi Juho Hänninen på den siste prøven. Han slo ham totalt med 3/10 sekunder.

I VM-sammendraget økte spenningen. Belgieren Thierry Neuville tok seg à poeng med Sebastian Ogier. Begge har 160 poeng.

Ole Christian Veiby vant den forrige VM-runden i WRC2-klassen, men han rullet av veien lørdag.

Neste VM-runde går i Tyskland 17.-20. august.

(©NTB)