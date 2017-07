Danmarks fotballjenter trodde de var sikret EM-medalje

Dermed må de danske EM-heltene vinne torsdagens semifinale mot Østerrike om de skal reise hjem med metall rundt halsen.

Tidligere har Det europeiske fotballforbundet (UEFA) delt ut gull, sølv og bronse (delt mellom tapende semifinalister) i kvinne-EM. Det ble gjort senest i forrige mesterskap for fire år siden, men slik blir det ikke i år. Det er kun laget medaljer til finalistene.

Den endringen hadde ikke de danske jentene fått med seg. Etter søndagens oppsiktsvekkende 2-1-seier over Tyskland i kvartfinalen tok flere av dem for gitt at de hadde sikret seg minst bronse.

– Nå har vi sikret oss en medalje, men jeg har allerede en bronse fra før (2013). Nå skal vi ha en høyere valør, sa forsvarsspiller Line Røddik.

Også for fire år siden nådde Røddik og Danmark semifinalen i EM, der det ble stopp for Norge i straffesparkkonkurransen. Sanne Troelsgaard meldte forfall kort tid før sluttspillet etter at hun hadde mistet sin far. Søndag regnet 28-åringen med at hun hadde i boks EM-medaljen hun ikke fikk i 2013.

– Jeg vil gjerne ha med meg en medalje hjem. Det betyr alt. Jeg har kjempet for den i fire år, og at det i dag gikk i oppfyllelse, er bare fantastisk, sa Troelsgaard.

UEFA opplyser at det er blitt produsert 35 gull- og 35 sølvmedaljer til årets to EM-finalister.

Den andre semifinalen går mellom vertsnasjon Nederland og England.

Tyskland har vunnet seks EM på rad, men med danskene sensasjonsseier er det nå garantert at det blir en ny europamester for første gang på 22 år.

