Deila: – United blir en av gullkandidatene

VIF-treneren var tilfreds med det spillerne hans fikk ut av søndagens treningskamp på Ullevaal, der Marouane Fellaini, Romelu Lukaku og Scott McTominay sørget for 3-0-seier til José Mourinhos mannskap.

– Vi gikk på banen for å spille vårt eget spill. Det var moro at vi turte å gjøre det. Jeg synes mange kom fra det på en bra måte. Dette ga oss mange bra referanser som vi kan bruke i vår treningshverdag, sa Deila til NTB etter kampslutt.

Gullkamp

– Hvor godt kan dette United-laget gjøre det i Premier League kommende sesong? Er United en gullkandidat?

– Det er klart de er det. De kjemper om gullet med de fem andre topplagene. Men hvem som vinner, det blir ren tipping. Det er nesten umulig å si, svarer VIF-treneren.

Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal og Liverpool tippes alle å kjempe i toppen kommende sesong. Kanskje kan også Ronald Koemans Everton blande seg inn.

Læring

Deila gjentar at Vålerenga fikk god læring av søndagens oppgjør.

– Det var godt å se for spillerne. Her nytter det ikke å trene tre ganger i uka og tro at du skal nå toppen. Her må du ofre alt du eier og har. Og i tillegg må du ha et spesielt talent, påpeker han.

– Hva skiller mest?

– United har tempo i alt de gjør. Spillerne deres er atleter med vanvittig ballbehandling, sier Deila.

