OL-fordelingen klar: Først Paris, så LA

Paris og Los Angeles har lenge knivet om lekene i 2024, og IOC har erklært at begge byer er fullgode kandidater. IOC-president Thomas Bach fikk nylig gjennomslag for at den byen som ikke får de lekene skal tildeles lekene i 2028 i stedet.

I stedet for å la det være opp til kongressen i Lima i september, som opprinnelig tenkt, ble man enige om å forhandle om hvem som skal ha hvilke leker, og ifølge Los Angeles Times er det nå oppnådd enighet.

Los Angeles har hele tiden vært mer positivt innstilt enn Paris til tanken om å vente til 2028, og mandagens avtale overrasker ingen.

Som ventet

– Vi er dumme om vi sier nei til å arrangere lekene i 2028, sa LA-borgermester Eric Garcetti så sent som forrige uke.

Likevel trengte byen å forsikre seg om at økonomiske avtaler inngått med tanke på 2024-lekene fortsatt vil gjelde når lekene kommer fire år senere. Det er uvisst om byen har fått økonomiske garantier eller andre innrømmelser fra IOC.

IOC ventes å bekrefte avtalen senere mandag. Los Angeles-søkerkomiteen har innkalt til pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid, der Garcetti og søkersjef Casey Wassermann skal være til stede.

Tredje gang

Både Paris og Los Angeles blir vertsby for tredje gang. Paris hadde sommerlekene i 1900 og 1924, Los Angeles var vertsby i 1932 og 1984.

Paris får altså arrangere OL akkurat 100 år etter forrige gang, mens Los Angeles blir vertsby for tredje gang 96 år etter den første.

Lekene i 1928 blir imidlertid første sommer-OL i USA siden Atlanta-lekene i 1996, altså et gap på 32 år.

