Simon Kjær til Sevilla

Det bekreftet den spanske klubben mandag på sitt nettsted. Overgangen avhenger av at Kjær består legesjekken tirsdag.

Kjær har de to siste sesongene spilt sin klubbfotball i Tyrkia, men nå reiser han vestover for å bli klubbkamerat med landslagskollega Michael Krohn-Dehli.

Det blir hans sjette klubb siden han i 2008 forlot Midtjylland for å bli utenlandsproff i Palermo. Han har også vært innom Wolfsburg, Roma og Lille.

I fjor ble Kjær av Åge Hareide utnevnt til ny landslagskaptein etter at Daniel Agger la opp.

Sevilla ble forrige sesong nummer fire i La Liga, og klubben skal spille kvalifisering til mesterligaen. Klubben har gjort det skarpt i europacupene og vant europaligaen tre år på rad fra 2014 til 2016.

Kjær skal spille under argentinske Eduardo Berizzo, som ble hentet fra Celta i sommer etter at landsmannen Jorge Sampaoli ble ansatt som ny landslagssjef for Argentina.

