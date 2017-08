Griffiths og Sviatchenko tilbake for Celtic

26-åringen var utestengt i den første kampen mot Rosenborg i mesterligakvalifiseringen, men har også slitt med en leggskade. Nå er både han og midtstopper Erik Sviatchenko aktuelle for spill.

– De er tilgjengelige til kampen, eller til deler av den. De har presset seg hardt de siste dagene for å sørge for at de er klare. Så det er ingenting i veien med mentaliteten i laget. De er her for å kjempe, varslet Rodgers da han møtte pressen i Trondheim tirsdag kveld.

Forrige uke startet han med midtbanemannen Tom Rogic på topp i fraværet av Griffiths og stjernespissen Moussa Dembélé. Kampen endte som kjent 0-0.

Ifølge skotske medier var Griffiths involvert i en episode på flyplassen i Glasgow i forkant av reisen til Trondheim tirsdag. En Rangers-supporter skal ha ropt stygge ord mot spissen, og Griffiths svarte "klubben din er død, kompis. Stikk av", ifølge avisen The Scottish Sun.

Brendan Rodgers var tilsynelatende ikke klar over episoden, men fortalte at han ikke liker at spillerne er så utsatt når de går gjennom flyplassen i Glasgow eller andre steder.

– Hvis det var en slik hendelse, må vi kanskje se på om vi kan finne en ordning som sikrer at vi reiser trygt. Uavhengig av hvilken flyplass må vi gå forbi en rekke elementer, som restauranter, på veien. Det handler om å komme seg ut og hjem igjen på en trygg måte, sa han.

(©NTB)