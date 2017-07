Ruud måtte bryte kampen mot Paul 

Ruud vant det første settet 6–3 og tapte det andre 7–5. Under andre settet måtte tennisprofilen fra Snarøya ha medisinsk tilsyn, skriver Tennis-Norge. Han fikk også medisinsk tilsyn mellom andre og tredje sett, og var lenge av banen.

I det tredje og avgjørende settet lå han under 3–0 før han ga seg.

Manager Venke Aure sier til Tennis-Norge at Ruud ble svimmel under kampen og at varmen skal være årsaken. Temperaturen i Washington mandag lå på rundt 30 varmegrader.

Tommy Paul har flere gode resultater å vise til de siste månedene. Han har blant annet en finaleseier og et finaletap i to Futures-turneringer og et semifinaletap i en Challenger-turnering.

Amerikaneren er for øyeblikket rangert som nummer 291 i verden. Til sammenligning ligger Ruud på en 111.-plass på ATP-rankingen.

Neste turnering for Ruud er en ATP Challenger-turnering i Aptos California i neste uke.

