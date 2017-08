Sandefjord leier uruguayansk spiss (21)

Det er fotballrådgiver Terje Liverød som har sørget for at Lars Bohinens klubb får låne angriperen fra Penarol, klubben med flest seriemesterskap i Uruguay.

21 år gamle Rodriguez har spilt på utlån for Boston Rivers i Uruguays eliteserie den siste tiden. Der ble det åtte mål på 14 kamper.

Liverød avviser at låneavtalen med Rodriguez setter en stopper for en mulig avtale med superveteranen Diego Forlán (38).

– Ny spiss til Sandefjord har ikke noe med Forlán å gjøre. Det har det vært jobbet med i tre uker uavhengig av en eventuell Forlán-avtale, sier Liverød til NTB.

Allerede onsdag er Rodriguez på plass i Norge.

– En rask, høy og skuddsterk venstrebeint spiller med potensial til å ta steg ut i Europa. Han liker å jobbe i dybden, eller bakrom som dere vel sier i Norge, er dommen fra Liverød.

Sandefjord ligger på 11.-plass i Eliteserien før høstsesongen starter til helgen. Tidligere i sommer har SF hentet tidligere Schalke- og Lecce-spiller Carlos Grossmüller.

– Jeg har fulgt Rodriguez i flere kamper i Uruguay denne våren. Penarol sa så sent som i slutten av april nei til utlån. De ville beholde ham. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå likevel fikk det til. Dette er en spiller som passer utmerket til Grossmüllers kvaliteter og pasningsfot.

Det var tirsdag fortsatt uvisst hva som skjer rundt den mulige overgangen for Forlán.

