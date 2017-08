Jonevret trekker seg fra Pirates-jobben

Det skriver klubben på eget nettsted onsdag.

– Hovedtrener Kjell Jonevret har levert sin oppsigelse. Herr Jonevret har takket klubbformannen, klubben og fansen for muligheten han fikk til å trene klubben, heter det i kunngjøringen.

Jonevret uttaler seg selv om avgangen.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke klubben for muligheten jeg fikk her. Dessverre gikk det ikke som planlagt. Jeg ønsker klubben og fansen det beste for framtiden, sier svensken.

Jonevret tok over som Pirates-trener i februar, få måneder etter at han var ferdig i Viking.

Det ble verken suksess i serie eller cup for Jonevret. I juni ble det cupfinaletap (1–4) mot SuperSport.

– Et skikkelig mareritt, for det var ikke det vi håpet på, sa Jonevret den gang.

