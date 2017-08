Neymar nærmer seg PSG-overgang

Barcelona-profilen Neymar har lenge blitt koblet til franske Paris Saint-Germain. Franskmennene skal være villige til å utløse brasilianerens utkjøpsklausul på 222 millioner euro, tilsvarende over to milliarder kroner.

– Barcelona sier at Neymar har fortalt sine lagkamerater at han vil forlate klubben, skriver AP.

Barcelona-trener Ernesto Valverde ga Neymar tillatelse til å forlate onsdagens treningsøkt.

– Neymar har fått lov til å forlate Barcelona. Det går mot en overgang til Paris Saint-Germain, skriver BBC.

Tirsdag skrev AFP at Barcelona har bestemt seg for å blokkere en bonus på 26 millioner euro til Neymar. En kilde i Barcelona sa til nyhetsbyrået at millionbonusen, som ble avtalt da Neymar forlenget sin kontrakt med katalanerne i fjor, «har blitt satt på vent for å se om Neymar forlater klubben».

