Danmark til sin første finale etter straffedrama

Petersen knuste Norges siste håp i mesterskapet i Nederland ved å redde Caroline Graham Hansens straffespark i siste gruppekamp for halvannen uke siden. Torsdag gjorde hun det samme mot Viktoria Pinther og Verena Aschauer, mens Sarah Puntigam (i selve kampen) og Laura Feiersinger var så redde for hennes evner at de sendte sine straffespark over mål.

– Hun har gjort det før. Spillerne ville gjerne skyte straffer, fordi de visste at hun ville redde et par straffespark, sa landslagssjef Nils Nielsen til dansk TV 2 etter kampslutt.

Dermed er Danmark klar for sin aller første mesterskapsfinale i fotball for kvinner, 25 år etter at mennene ble europamester på hjemmebane. Også den gang ble det i parentes bemerket straffeseier i semifinalen.

Søndag kan det skrives mer dansk fotballhistorie i Enschede.

Mens Østerrike var i sin første semifinale, hadde Danmarks kvinner spilt fem stykker og tapt alle sammen. For fire år siden var det Norge som tok finaleplassen etter straffesparkkonkurranse, slik det norske laget også gjorde på dansk jord i 1989. Norge slo danskene i semifinale også i 1993.

Etter Norge (som har vunnet både EM, VM og OL) og Sverige (EM-seier i 1984 og finaletap både i VM og OL siden) er Danmark tredje nordiske land i en stor finale for kvinner.

Tre av fire

Nadia Nadim, Pernille Harder og Simone Boye Sørensen scoret på tre av Danmarks fire straffespark etter den målløse semifinalen. Et østerriksk lag som i semifinalen mot Spania scoret på fem strake straffespark bommet torsdag på fire av fire.

– Jeg gjorde mitt, men de andre gjorde en utmerket jobb foran meg i 120 minutter, og de skapte sjanser også. I straffesparkkonkurransen stolte jeg på instinktene mine, så på skytteren og ventet på skuddet. Det virket igjen, sa Petersen.

Korsbåndskaden til venstrekant Lisa Makas i kvartfinalen fikk Østerrikes landslagssjef Dominik Thalhammer til å endre sin formasjon. I stedet for 4-1-4-1 sendte han laget på banen i 3-4-1-2, men som alltid med spillere som var villige til å droppe ned et ledd for å styrke defensiven.

Østerrike kunne fått en kjempestart da Maja Kildemoes handset i eget felt før det var spilt et kvarter, men Sarah Puntigam blåste straffesparket høyt over mål. Kanskje var hun skremt av reaksjonsstyrken til danskenes keeper.

Endret

Danmark eide ballen i første omgang, men det kontringssterke østerrikske laget kom til de største sjansene. Likevel var danskene nær scoring da Sanne Troelsgaard traff tverrliggeren midtveis i omgangen.

Ved pause og tidlig i 2. omgang gjorde Nielsen to bytter og la om fra 4-4-1-1 til 4-2-3-1, noe som viste seg effektivt. Det danske laget ble mye giftigere, men Manuela Zinsberger i Østerrikes mål viste seg fortsatt veldig vanskelig å overliste.

Hun slapp inn bare ett mål i gruppespillet (i 1-1-kampen mot sterke Frankrike), og holdt nullen i 120 minutter mot Spania i kvartfinalen. Torsdag vartet hun opp med flere flotte redninger og holdt nullen igjen, men tross fire timer uten baklengsmål i cupspillet må østerrikerne reise hjem før finalen.

Danmark spiller søndag mot Nederland om EM-tittelen.

